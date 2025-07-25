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TRT Haber 25.07.2025 07:38

İstanbul'da 60 kilogram kokain ele geçirildi

İstanbul’un Çatalca ilçesinde düzenlenen operasyonunda 60 kilogram kokain ele geçirildi. Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu bir şüpheli yakalandı.

İstanbul'da 60 kilogram kokain ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, Çatalca ilçesinde bir çekici ve çekiciye bağlı dorseye yönelik yapılan aramada, zulalanmış 58 parça halinde toplam 60 kilogram kokain ele geçirildi.

Operasyonu sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul Valimizi, operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyona destek veren Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğümüzü, operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüz ile Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir." dedi.

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Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı İstanbul Uyuşturucu
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