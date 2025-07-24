Türkiye'den Rusya'da uçak kazasında ölenler için taziye mesajı

Bakanlık, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın Amur bölgesinde meydana gelen uçak kazasından dolayı "derin üzüntü" duyduklarını bildirdi.
Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Rusya halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Amur bölgesindeki Tında kentine 15 kilometre uzaklıktaki dağın yamacında düşen An-24 tipi uçağın enkazına ulaşılmıştı.
Uçaktaki yolcu ve mürettebattan oluşan 49 kişinin tamamının hayatını kaybettiği bildirilmişti.
Uçağın, pilotaj hatası nedeniyle düştüğü belirtilmişti.