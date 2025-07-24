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Gündem
AA 24.07.2025 21:09

İletişim Başkanı Duran'dan Ayasofya'nın ibadete açılışının 5'inci yılı mesajı

İletişim Başkanı Duran, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılışı, milletimizin tarihi hafızasıyla bağını güçlendiren ve medeniyet kimliğini tahkim eden bir adım olmuştur" mesajını paylaştı.

İletişim Başkanı Duran'dan Ayasofya'nın ibadete açılışının 5'inci yılı mesajı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılışının 5'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Burhanettin Duran, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılışı, milletimizin tarihi hafızasıyla bağını güçlendiren ve medeniyet kimliğini tahkim eden bir adım olmuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliği ve aziz milletimizin desteği sayesinde Ayasofya'nın asli hüviyetine kavuşmasıyla, tarihimizde yeni bir sayfa açılmış, yeni bir diriliş gerçekleşmiştir. Ayasofya'dan yükselen Ezan-ı Muhammediler inşallah ebediyete kadar yurdumuzun ve coğrafyamızın semalarında yankılanacaktır."

Duran'ın paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seslendirdiği Ayasofya şiirinin videosu da yer aldı.

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