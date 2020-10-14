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İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: 44 gözaltı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik hem ankesör soruşturması kapsamında hem de itirafçı beyanları doğrultusunda 47 şüphelinin yakalanmasına karar verildi. 44 şüpheli yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün TSK içerisinde yürüttüğü faaliyetlere yönelik bir soruşturması daha tamamlandı.
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Gizli Yapılanması'nda sivil yöneticiler ile ankesörlü hatlarla iletişim kuran ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmış örgüt mensuplarınca haklarında beyanlar bulunan 47 şüphelinin yakalanması için ekipler harekete geçti.
İstanbul merkezli 15 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 44 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüpheli ise aranıyor.
Etiketler: fetö operasyonlarıSon Güncelleme: 14 Ekim 2020 Çarşamba 14:38
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