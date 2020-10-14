Hatay İskenderun Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 9 Ekim'de çıkan ve 10 Ekim'de kontrol altına alınan, soğutma çalışmalarının da tamamlandığı yangının ardından, bölgenin ağaçlandırılması öncesi temizlik gerçekleştirdi.

İş makineleriyle yanan bölgelerdeki kalıntıları temizleyen ekipler, toprağı da hazır hale getiriyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla bölge, fidan dikimine hazır olacak.

[Fotoğraf: AA]

Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde çıkan orman yangınlarına ilişkin soruşturma kapsamında 2 kişi tutuklanmıştı.

Edirne'den Hatay'a bir tır dolusu fidan

Edirne Belediyesi, Hatay'daki orman yangını sonucu zarar gören ormanlık alanların yeniden canlandırılması için bir tır dolusu ladin fidanı bağışladı.

[Fotoğraf: AA]

Belediye Başkanı Recep Gürkan, Hatay'ın yeniden yeşertilmesi için Edirne'de yetiştirilen bin fidanın kente gönderildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Yangınla ilgili İçişleri Bakanlığı çalışmalarını yapıyor. Dileğimiz yangını çıkararak canlıların yaşamına kasteden, doğayı yok eden canilerin, canavarların bir an önce bulunarak adalete teslim edilmesi. Biz de Edirne Belediyesi olarak Hatay’a bin adet mavi ladin fidanı gönderiyoruz. İnanıyorum ki Türkiye tüm milli meselelerde olduğu gibi bu meselede de birlik ve beraberlikle Hatay ilimizin o yanan ormanların yerine Türkiye’nin dört bir yanından gönderilen taptaze, gencecik fidanlarla yeni bir orman oluşturacak ve bu kardeşlik ormanı Hatay’ın o güzel topraklarında, medeniyet topraklarında gür bir şekilde yeşererek cumhuriyetimizin birliğini ve beraberliğini bir kez daha pekiştirecektir. Tekrar geçmiş olsun Hatay."