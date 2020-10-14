AYM üyesi Engin Yıldırım, “ışıklar yanıyor” notu ile yüksek mahkeme binasının fotoğrafını paylaştı. Işık metaforunun darbe iması taşıdığı gerekçesi ile tepkiler peş peşe geldi.

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Anayasa Mahkemesi'nin herhangi bir üyesinin şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımların Anayasa Mahkemesi'nin kurumsal görüşünü yansıtmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

15 Temmuz vurgusu

"Anayasa Mahkemesi 15 Temmuz 2016 gecesi yaptığı basın açıklamasında ifade ettiği gibi anayasal düzene karşı her türlü demokrasi dışı girişimi reddetmekte ve demokratik hukuk devletinin yanında durmaktadır."

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, dün Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığına hükmetti. Kararda, Anayasa Mahkemesinin yerindelik denetimi yapamayacağı ve yetkisini aştığı ileri sürüldü.

Genel Kurul 14.00'te toplantıya çağrıldı

Bu karar üzerine Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, saat 14.00'te olağanüstü toplantıya çağrıldı. Toplantı sonrasında yazılı açıklama yapılması öngörülüyor.

Öte yandan, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi kararının ardından Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın sosyal medya hesabından yaptığı ve tepkilere neden olan "Işıklar yanıyor" şeklindeki paylaşımının da toplantıda ele alınması bekleniyor.