Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Ankara'da COVID-19 denetimlerinde 2,6 milyon lira ceza uygulandı
Ankara'da, 13 Eylül-13 Ekim tarihleri arasında kafe, lokanta, kuaför gibi insan yoğunluğunun fazla olduğu 146 bin 535 iş yeri denetlendi. Kurallara uymayan 11 bin 407 iş yeri ya da kişiye 2 milyon 658 bin 928 TL idari para cezası uygulandı.
Ankara Valiliğinden yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadeleye ilişkin yapılan paylaşımda, 13 Eylül-13 Ekim tarihleri arasında kafe, lokanta, kuaför gibi insan yoğunluğunun fazla olduğu 146 bin 535 iş yerinde denetim yapıldığı belirtildi.
Yapılan denetimlerde, kurallara uymayan 11 bin 407 iş yeri ya da kişiye toplam 2 milyon 658 bin 928 lira idari para cezası uygulandı.
Etiketler: koronavirüs Denetim ankaraSon Güncelleme: 14 Ekim 2020 Çarşamba 12:04
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