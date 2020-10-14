Ankara Valiliğinden yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadeleye ilişkin yapılan paylaşımda, 13 Eylül-13 Ekim tarihleri arasında kafe, lokanta, kuaför gibi insan yoğunluğunun fazla olduğu 146 bin 535 iş yerinde denetim yapıldığı belirtildi.

Yapılan denetimlerde, kurallara uymayan 11 bin 407 iş yeri ya da kişiye toplam 2 milyon 658 bin 928 lira idari para cezası uygulandı.