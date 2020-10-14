Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım, "Işıklar yanıyor" notu ile yüksek mahkeme binasının fotoğrafını paylaşmış, bu ifadenin darbe iması taşıdığı gerekçesi ile tepkiler art arda gelmişti.

Yüksek Mahkemenin gündeminde bugün bir toplantı öngörülmüyordu.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, mahkeme üyelerini saat 14.00'te gündemsiz olarak toplantıya çağırdı.

Toplantının ardından bir açıklama yapılıp yapılmayacağı henüz netleşmedi.