Önce İzmir ve Kırıkkale ardından İstanbul ve diğer iller. Ölüm haberleri ardı adına geldi. Kabusa dönen sahte içkiden 8 ilde can kaybı 44'e ulaştı.

Zehirleyen ve ölümlere yol açan sahte içkiye karşı denetimler artırıldı. Yurt genelinde depolara baskınlar yapıldı

Güvenlik güçleri, zehirlenmelere ve ölümlere yol açan sahte içkinin İstanbul'daki bir imalathaneden temin edildiğini belirledi. Avcılar ve Başakşehir'deki adresler ile Mersin ve İzmir'deki depolara baskın yapıldı. Tonlarca etil alkol ile sahte içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Sahte içkiye bağlı ölümlere ilişkin çarpıcı gerçeği Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı. Dezenfektan olarak kullanılan etil alkol bazlı yüzey temizleyicilerine içki aromalarının karıştırılarak içilmesinin ölümlere neden olduğu belirtildi.

Yurt genelindeki operasyonlarda 60 şüpheli yakalandı. Aralarında İstanbul Bahçelievler'de 1 kişinin ölümüne ilişkin yakalanan 3 şüphelinin de bulunduğu 14 kişi tutuklandı. Kasten öldürmek suçlamasıyla cezaevine gönderildiler.

En fazla ölümün yaşandığı İzmir'de polis 170 kişinin ifadesine başvurdu.

Ölümlerle ilgili soruşturmalar devam ederken ekipler bir çok bölgede operasyonlarını sürdürüyor.

Etil alkolden üretilmesi gereken içkilerin maliyetini düşürmeyi amaçlayan bazı üreticiler, içki yapımında etil alkolün dörtte biri fiyatına elde edilebilen metil alkol kullanıyor.

Tarımsal ürünlerin damıtılmasıyla elde edilen etil alkol yerine kullanılan metil alkol; odun, kömür hatta doğalgaz damıtılarak oluşturuluyor ve kimya sanayisinde kullanılıyor.

Sahte içkilerde, metil alkolün yanı sıra farklı aroma ve boyalar da bulunuyor. Bu yolla rakı, votka, viski gibi içkilerin tadına yaklaştırılan sahte içkiler, damacana, pet şişe veya atık içki şişelerine konularak satılıyor.

Sağlıksız olduğu gibi yasa dışı da olan bu içkiler, kaçak olarak satılıyor. Sahte içki, bandrollü olanların yaklaşık üçte biri fiyatına satılması nedeniyle tercih ediliyor.

Ucuzun faturası ağır oluyor

Daha ucuz olması nedeniyle cazip gelen sahte içkinin tüketiminin faturası sonradan ağırlaşıyor.

Sahte içkinin neden olduğu zararlar, metil alkolün çeşidi ve kullanım miktarına göre farklılık gösteriyor.

Metil alkol zehirlenmesinin ilk belirtileri bilinçsiz hareketler, baş dönmesi ve uyku hali olarak görülüyor. Sahte içki tüketenlerde göze giden beyin sinirlerinin tahribatı nedeniyle görme kaybı ortaya çıkabiliyor. Ayrıca beyinde yol açtığı hasarlar nedeniyle yürümede zorluk, hareket kabiliyetini kaybetme ve anormal düşünce bozuklukları gibi problemler de baş gösteriyor.

Metil alkol zehirlenmesi ölümlerle de sonuçlanabiliyor.

"Olası kasıtla adam öldürmek" suçuyla yargılanıyorlar

Sahte içki üretimi ve satışı yapanlar için olayın sonucuna göre farklı ceza uygulamaları bulunuyor.

Ölümle sonuçlanan olaylarda temin eden ve satanlar, "olası kastla adam öldürmek" suçundan 20-25 yıl hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Alkol zehirlenmesi sonucu kalıcı olarak bir duyunun, organının kaybedilmesi durumunda ise istenilen ceza "olası kastla yaralama" suçundan en az 5 yıl oluyor.

Geçici körlük gibi müdahaleyle tedavi edilebilen sonuçlarda da sanıklar hakkında 4 ay ila bir yıl hapis cezası isteniyor.

Ölümlere neden olan sahte içkiye karşı mücadele hız kesmiyor

Polis ve jandarma ekipleri, ocaktan bugüne kadar pek çok şehirde düzenledikleri operasyonlarla halk sağlığını tehdit eden ve ölümlere neden olan, son 5 günde de 8 ilde 44 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan sahte içki üretimi ve satışının önüne geçebilmek için yoğun çaba gösteriyor.

Yılbaşından bu yana düzenlenen operasyonlarda 155 bin 225 litre sahte içki ele geçirildi. 65 bin 403 şişe ve 12,5 ton sahte içki ile 54 ton metil alkole el konuldu.

Ocak ayının ilk günlerinde Çorum'da yapılan baskın, litre olarak tek seferde en çok sahte içkinin ele geçirildiği operasyon oldu.

Jandarma ekiplerince 10 Ocak'ta kent merkezine bağlı 2 köydeki 2 adrese düzenlenen operasyonda 13 bin 695 litre sahte içki ile alkol yapımında kullanılan damıtma sistemi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi hakkında işlem yapıldı.

İstanbul'da 3 Ekim'de Maltepe, Bağcılar ve Fatih'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda da 9 bin 684 litre sahte içki ele geçirildi.

Ekipler, Maltepe'de bir açık otoparka kurulan çadır içerisinde üretilen yüklü miktarda sahte içkinin, Bağcılar ve Fatih'te nüfus yoğunluğunun fazla bölgelerdeki tekel bayilerinde satıldığını belirledi.

Adana'da 1 Mayıs'ta, Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki üretildiğinin belirlenmesi üzerine düzenlenen operasyonda 7 bin 425 litre sahte içki ele geçirildi.

Operasyonlarda 65 bin 403 şişe sahte içkiye el konuldu.

İzmir'de 29 Eylül'de düzenlenen ve 11 bin 583 şişe sahte içkinin ele geçirildiği faaliyet, şişe olarak tek seferde en büyük miktarın ele geçirildiği operasyon oldu.

Bu operasyonda 50 bin etiket, 15 bin boş şişe, 15 bin kapak ve sahte içki imalatında kullanılan malzemeler de ele geçirildi.

Sadece İzmir'de yılbaşından bu yana yaklaşık 58 ton sahte içki ele geçirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 30 Ocak'ta otele düzenlenen operasyonda da 7 bin şişe sahte içki bulundu.

Ayrıca Kırıkkale ve Malatya'da polisin baskın yaptığı depolarda toplam 12,5 ton sahte içki tespit edildi.

İstanbul'da 2 ayrı operasyonda ise sahte içki yapımında kullanılan 54 ton metil alkol ele geçirildi.

Tuzla'daki bir depoya 9 Haziran'da baskın düzenleyen polis, 47 ton metil alkol buldu.

Esenyurt'ta 21 Ocak'ta bir imalathaneye düzenlenen operasyonda ise yaklaşık 7 ton metil alkol ele geçirildi.