Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım’ın “Işıklar Yanıyor” içerikli Twitter mesajı tartışma yarattı.

Yıldırım’ın ışık metaforunu kullanması “AYM üyesi darbe imasında mı bulundu” sorusunu gündeme getirdi. İçişleri Bakanlığı resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Işıklarımız hiç sönmüyor” diyerek Anayasa Mahkemesi üyesi Yıldırım’a isim vermeden yanıt verdi.

Işıklarımız hiç sönmüyor. pic.twitter.com/q8k5S1uMYm — TC İçişleri Bakanlığı Maske MesafeTemizlik (@TC_icisleri) October 13, 2020

Yıldırım’ın ışık metaforunu kullanması “AYM üyesi darbe imasında mı bulundu” sorusunu gündeme getirdi. İçişleri bakanlığı resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Işıklarımız hiç sönmüyor” diyerek Anayasa Mahkemesi üyesi Yıldırım’a isim vermeden yanıt verdi.

Paylaşıma bir tepki de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan geldi. Bakan Varank, yaptığı paylaşımda, “AYM üyeleri arasında belli ki vesayet özlemi çekenler var. Kimse merak etmesin; milletimiz feraset sahibidir, lüzumsuz ışıkları söndürmeyi iyi bilir.” ifadelerini kullandı.

AYM üyeleri arasında belli ki vesayet özlemi çekenler var. Kimse merak etmesin; milletimiz feraset sahibidir, lüzumsuz ışıkları söndürmeyi iyi bilir. — Mustafa Varank (@varank) October 13, 2020

Paylaşıma AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten de tepki geldi. Çelik yaptığı paylaşımda, "Demokrasimizi kimse tehdit edemez. Bir Anayasa Mahkemesi üyesi Türkiye’nin “HUKUK GÜVENLİĞİ”ni ihlal edemez. Cunta ağzıyla konuşanların anayasal düzenimizi hedef almasına müsaade etmeyeceğiz. Darbeci zihniyetin kurumlarımızda olmasına tahammül edemeyiz. Türkiye’nin demokrasiyi korumakla görevli kurumları görevlerinin başındadır. Demokrasimiz her türlü tehditten daha güçlüdür. Demokrasimizi koruma konusunda kararlılığımız kesindir. Milletimiz adına demokrasimizi korumaya yeminliyiz. AYM, kendi üyesinin Anayasal düzeni lağveden darbeci bir tarihe atıf yapmasına müsaade etmemelidir. Bir AYM üyesinin anayasal düzeni tehdit etmesi hukuksuzluktur." açıklamasında bulundu.

AYM, kendi üyesinin Anayasal düzeni lağveden darbeci bir tarihe atıf yapmasına müsaade etmemelidir. Bir AYM üyesinin anayasal düzeni tehdit etmesi hukuksuzluktur. — Ömer Çelik (@omerrcelik) October 13, 2020

AK Parti Grup Başkanvekilleri Bülent Turan ve Mehmet Muş da Yıldırım'ın paylaşımına tepki gösterdiler.

Bülent Turan, açıklamasında "Bu saçma ve ucuz trollüğe önce AYM Başkanı ve diğer AYM üyeleri dur demelidir. AYM üyesi olmuş birinden devlet adabı, yargıç ağırlığı ve ciddiyeti beklemek hakkımız. Bu imalı ifadenin ne demek olduğunu bilmiyor muyuz? Bu ne saçmalık, kendinize gelin" ifadelerini kullandı.

Bu saçma ve ucuz trollüğe önce AYM Başkanı ve diğer AYM üyeleri dur demelidir!



AYM üyesi olmuş birinden devlet adabı, yargıç ağırlığı ve ciddiyeti beklemek hakkımız!



Bı imalı ifadenin ne demek olduğunu bilmiyor muyuz?!



Bu ne saçmalık, kendinize gelin! https://t.co/23w9ZEqNAs — Bülent TURAN (@turanbulent) October 13, 2020

Mehmet Muş ise, Anayasa Mahkemesi üyesinin tehdit iması içeren "AYM'nin ışıkları yanıyor" sözlerini kınıyoruz. Hiçbir kurum yada kişi milli iradeye gözdağı veremez. Jüristokrasi heveslilerine bu millet fırsat vermez" dedi.

Anayasa Mahkemesi üyesinin tehdit iması içeren "AYM'nin ışıkları yanıyor" sözlerini kınıyoruz.



Hiçbir kurum yada kişi milli iradeye gözdağı veremez.



Jüristokrasi heveslilerine bu millet fırsat vermez! — Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) October 13, 2020

Yıldırım gelen tepkiler üzerine paylaşımını kaldırarak hesabını erişime kapattı.