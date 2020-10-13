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Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü. Görüşmede son gelişmeler değerlendirilirken, bakanlar yaptıkları çalışma ve görüşmeler hakkında birbirlerine bilgi verdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Bayramov, son gelişmeleri değerlendirdi.
Görüşmede, her iki bakan yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulundu.
Etiketler: son dakika çavuşoğlu bayramovSon Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 21:02
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