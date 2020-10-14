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Can Dündar'a 35 yıla kadar hapis istemi
MİT tırları davasında yargılanan Can Dündar'ın savcılık mütalaasında 35 yıla kadar hapsi istendi.
Firari sanık eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ın MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin yargılanmasına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.
Davada savcı mütalaasını verdi. Dündar'ın "terör örgütüne yardım" ile "siyasi ve askeri casusluk" suçundan 35 yıla kadar hapsi talep edildi.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 14 Ekim 2020 Çarşamba 14:42
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