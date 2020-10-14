Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım, Twitter hesabından "Işıklar yanıyor" notuyla AYM binasının fotoğrafını paylaşmıştı.

Işık metaforunun darbe iması taşıdığı gerekçesi ile Yıldırım'a tepki yağdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a partisinin TBMM Grup Toplantısı sonrası bu konu soruldu.

Erdoğan, "Bireysel tweet olarak değerlendirmek doğru olmaz. Talihsiz açıklama, keşke yapmamış olsaydı. Bir üyeye böyle bir şey düşmezdi. Bir üyenin adeta siyasete soyunması." ifadelerini kullandı. Erdoğan, AYM Başkanı ve heyetinin böyle bir tablo varsa gereğini yapması gerektiğini söyledi.

Bahçeli'nin AYM açıklaması

Cumhuraşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi açıklamasıyla ilgili çalışma görecek miyiz sorusuna ise "İnşallah" diyerek cevap verdi.

"Erken seçim söz konusu değil"

Erdoğan, erken seçim tartışmalarıyla ilgili de konuştu. Erken seçimin kabile devleti işi olduğunu belirten Erdoğan, "Gündemimizde böyle bir şey kesinlikle yok. Cumhur İttifakı olarak Sayın Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi böyle bir şey söz konusu değil. Bunun vakti saati bellidir, Haziran 2023." dedi.