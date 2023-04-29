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Gündem
AA 29.04.2023 17:38

İstanbul Güvenlik Forumu 2-3 Mayıs'ta düzenlenecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 2-3 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da "İstanbul Güvenlik Forumu" (İGF) düzenleyecek.

İstanbul Güvenlik Forumu 2-3 Mayıs'ta düzenlenecek

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre aralarında siyasetçi, politika yapıcı, akademisyen, uzman, gazeteci ve uluslararası kuruluşların temsilcilerinin bulunduğu 70’e yakın yerli ve yabancı konuşmacının yer alacağı uluslararası forumun açılışına, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılacak.

İki gün sürecek ve 14 ayrı etkinliğin yapılacağı forum kapsamında, bölgesel ve küresel seviyedeki güvenlik tehditleri ve çözüm önerileri yenilikçi bir bakış açısıyla ele alınacak.

Forumda, "Ukrayna'daki Savaş: Jeopolitiğin Dönüşü ve Bölgesel Güvenliğin Yeniden İnşası", "Transatlantik Güvenlik Mimarisinin Yeniden Kurgulanması; Bilgi Güvenliği: Mezenformasyon, Dezenformasyon ve Propaganda", "ABD, Rusya ve Çin İlişkilerinde Güç Dengesi; 'Kargaşa Çağında Dengeleyici Bir Güç Olarak Türkiye", "Küresel Güvenliğin Yönetişimindeki Zorluklar: Nükleer Silahların Yayılması, Teknoloji, Enerji ve Çevre", "Savaşın Değişen Doğası ve Savunma Sanayi", "Orta Doğu'daki Keskin Zorluklar ve Balkanlara Yeni Bir Bakış" başlıklarında 9 panelde güvenlik kavramı farklı yönleriyle değerlendirilecek.

3 yuvarlak masa toplantısı düzenlenecek

Panellerin yanı sıra "Uluslararası Sistemin Açmazı: Uluslararası Örgütler ve Küresel Terörizm", "Doğal Afet ve Krizlerde İnsani Güvenlik" ve "Doğu Akdeniz Enerji Rekabeti ve İş Birliği" başlıklarında 3 yuvarlak masa toplantısı düzenlenecek.

Forumda ayrıca "Türk Devletleri Teşkilatının Orta Asya'nın Bölgesel Güvenliğindeki Rolü" ve "Uluslararası Rekabette İtibar Güvenliği" başlıklı 2 söyleşi düzenlenecek.

Forum kapsamında sıcak çatışmalar, iç savaşlar, artan şiddet olayları ve terör saldırılarına ek olarak iklim değişikliği ve çevre sorunları, doğal afetler, salgın hastalıklar, ekonomik krizler, dijitalleşme ve gelişen teknolojinin beraberinde getirdiği siber tehditler, bilgi güvenliği ve yapay zeka tabanlı sistemlerin yarattığı güvenlik tehditleri gibi konular ve çözüm önerileri üzerine değerlendirmelerde bulunulacak.

Güvenlik kavramının tüm yönleriyle ele alınacağı forum ile uluslararası güvenlik yönetimi konusunda bir farkındalık oluşturulması, uluslararası iş birliklerinin artırılmasına yönelik bir bakış açısı geliştirilmesi ve güvenlik riskleriyle çok yönlü mücadelede izlenebilecek yolların ele alınması amaçlanıyor.

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