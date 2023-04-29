Cumhurbaşkanı Erdoğan: Masanın 7 ayağı birbirine dolaşmış durumda

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir Gündoğdu Meydanı'ndaki mitingindeki konuşmasından öne çıkanlar:

Sevgili İzmirliler, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle selamlıyorum. Son birkaç gündür doktor tavsiyesiyle programlarıma katılamamıştım. Ankara'dan canlı bağlantı ile katıldığımız programlar oldu. TEKNOFEST'te İstanbul Yeşilköy'de bugün 360 bin kişiyle bir aradaydık. Muhteşem bir katılım vardı. Gençlik kiminle, nerede, nasıl yürüyeceğini iyi biliyor." Bugün İzmir'deyiz yine muhteşem bir kalabalık görüyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir mitinginde konuşuyor. https://t.co/epva9DqJDD — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 29, 2023

"Terör örgütlerinin parlamento uzantılarıyla görüşme yapmadık"

21 yıldır terör örgütlerinin saldırılarından korkmadık, örgütlerin parlamento uzantılarıyla gidip görüşmeler yapmadık. Kardeşlerim, Kandil'in parlamentodaki temsilcileriyle kapalı kapılar ardında acaba Bay Bay Kemal ne görüştü? Bunu bir açıklasana. İzmir'e böyle birisi yakışıyor mu?

Bu seçim Bay Bay Kemal'i uğurlama seçimi olmalı. Kalan şu iki haftada durmak yok, yola devam. Bugünkü katılımı görünce size inanıyorum. İzmir kararını vermiş, gereğini yapacak. İzmir daha iyisine layık diyor, doğru. Peki İzmir'in büyükşehir belediyesi sende. Her yağmurda İzmir ne hale geliyor? İzmir'e AK Parti'nin getirdikleri ortadayken böyle bir nankörlük olur mu?

İstanbul'dan İzmir'e 7 buçuk saatte geliyorduk, şimdi 3 saat 15 dakika. Şurada Manisa İzmir arası o geçitler neydi? Açtık mı yolları? Bütün bu yolları açan biziz. Göreve geldik, ilk işimiz havalimanı oldu. Menderes Hava Limanı'nı İzmir'e kim yaptı. Bay Bay Kemal, sen neredeydin? Ne varsa yaptık, hala daha yapıyoruz. Sen İzmir'i çamurdan çöpten kurtaramadın...

"TCG Anadolu Alsancak Limanı'na geliyor"

Biz hep çalıştık, yolumuza devam ettik. Son hafta TCG Anadolu Alsancak Limanı'na geliyor. Gezmeyi ihmal etmeyin.

Kurtuluşun şehri İzmir, şimdi de Türkiye Yüzyılı'na hazırlanıyor. Türkiye Yüzyılı'nı sizler kuracaksınız. Ben karşımda şu anda bu muhteşem katılımı görünce büyük bir güvenle bakıyorum. Türkiye Yüzyılı'nın şafağının sökmek üzere olduğu bir dönemde daha kendimizi milletimizin takdirine teslim ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu masa öyle bir masa ki görünürdeki 7 ayağının hepsi de birbirine dolaşmış durumda. Birinin dediğini öteki yalanlıyor. Böyle masa olur mu?https://t.co/PkwVYjRFkt pic.twitter.com/x1MeJLbWDO — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 29, 2023

"Masanın 7 ayağı birbirine dolaşmış durumda"

Bay Bay Kemal buluştuğu herkese Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif etti. Böyle devlet yönetilir mi? Bu masa öyle bir masa ki, görünürdeki 7 ayağının hepsi de birbirine dolaşmış durumda.

Birinin söylediğini öteki yalanlıyor. Böyle masa olur mu? Hangi masada böyle eğri ayaklar olur. Biri HDP'ye söz verildiğini söylüyor. Öteki inkar ediyor. Kandil ne diyor, oyumuz Kılıçdaroğlu'na. Terör örgütünün ele başları orada. İzmir, Kandil'e evet der mi? Bunun en güzel cevabını 14 Mayıs'ta verecek.

"300 milyar dolar bulduk hemen getireceğim diyor, bu parayı al getir"

Tefecilerden 300 milyar dolar bulduk hemen getireceğim diyor. Bıktık bu yalanlardan bulduysan bu parayı al getir, getirdin de niye getirdin mi dedik. Vereceksen Merkez Bankası'na diğer bankalara ver ama yalan söyleme. Bunlar esrar, eroin kaçakçısı. Onlardan aldıkları parayı buraya getirecekmiş, yok böyle bir şey. Bunların hayatı yalan.

Bu milletin aile kurumu sağlamdır, Bu milletten LGBT'ci çıkmaz. Bunların her biri ayrı telden çalıyor. Bizzat kendilerinin kumar masası dedikleri masa, rulet masası çıktı. Nerede duracakları belli değil. Böyle çarpık çurpuk ayaklı bir masa olur mu?

Milletimiz 14 Mayıs'ta bunların ne ayak olduğunu gösterecek.

"Köken ve mezhep siyaseti yüzünden yaşananların tekrarlanmaması için nice sessiz devrimi hayata geçirdik"

21 yıldır sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık. Kimsenin özgürlüğünün sınırlandırılmasına izin vermedik. Tam tersi bu ülkede köken ve mezhep siyaseti yüzünden yaşanan acıların tekrarlanmaması için nice sessiz devrimi hayata geçirdik. Siz bakmayın kimilerinin ülkeyi geriye dönme sevdasına, o eski Türkiye geride kaldı. Böyle bir teşebbüse en başta gençlerimiz izin vermez. Ülkeye kazandırdıkları hiçbir eser olmayan çapsızların son çırpınışları bunlar.

Deprem riski olan İzmir'in kentsel dönüşümünü yine biz tamamlayacağız. Bunlardan bir şey olmaz. Şehrin diğer alt yapı sorunlarını çözmek de inşallah bize nasip olacak. Asıl sorumlular sadece gelir gülüşürler, şehri sıkıntılarıyla baş başa bırakır giderler. Bunlar yapmak için değil, yıkmak ve kandırmak için söz veriyor.

"Bu ülkeyi nereye getirdiğimizi elini vicdanına koyan herkes kabul edecektir"

Eksiklerimiz vardır, insanız ama söyleyip de yapmadığımız olmadı. Bunların şahidi sizlersiniz. Bu ülkeyi nereden nereye getirdiğimizi elini vicdanına koyan herkes kabul edecektir. Biz gece gündüz çalışırken 7'li masanın bu şehrin insanlarına tıpış tıpış oy vereceksin dediler. Aralarında PKK'nın adayı var, bir tek sizlerin adayı yok. Benim tanıdığım İzmir, bunları sandıkta darmadağın eder.

İzmir'in dağlarında açan çiçeklerin babalarının malı sananlara verilecek en güzel cevap sandıkta kendi iradenize sahip çıkmanız demektir. Tercihini özgürce kullanmak demektir.

14 Mayıs her türlü farklılığın ötesinde ülkesinin ve milletinin geleceğini düşünenlerin Türkiye Yüzyılı etrafında toplandığı bir seçim olacaktır.

Biz bu azmin temsilcisi olarak 14 Mayıs'ta sizin desteğinize talibiz. Cudi'de Gabar'da bu teröristleri gömdük mü? Allah'ın izniyle daha da temizleyeceğiz. Ama bay bay Kemal, Selo'yu hapisten çıkaracakmış. Gelince bunları çıkaracağız diyor. Hatta bebek katili Apo'yu da çıkaracakmış. Kardeşlerim bunlara 14 Mayıs'ta gereken cevabı vermemiz lazım.

Önümüzdeki dönemde Çeşme ve Karaburun'a da doğal gaz getiriyoruz. Yatırımların yarım kalmaması, geleceğinizin tehlikeye girmemesi için 14 Mayıs'ta kararınızı iyi düşünmeniz gerekiyor.