Destici: Bunlar Türkiye'nin karşısında, Yunanistan'ın yanında

Bağcılar Meydanı'nda vatandaşlara hitap eden BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, daha önceki seçimlerde de bu meydana geldiğini, burada tüm partilerin stantlarının bulunmasının, dostluk, kardeşlik içinde çalışma yürütülmesinin mutluluk verici olduğunu söyledi.

"Herkes yerinde olacak" diyerek Millet İttifakı'nı eleştiren Destici, sözlerine şöyle devam etti:

"Şimdi biraz bu 50+1'den dolayı yerleri değiştiriyorlar. Değil mi? Yani daha önce Milli Görüş'te olup da bugün 'Ayasofya müze olsun.' diyen var. 'Çamlıca'da bu kadar büyük camiye ne gerek var?' diyenler var. 'Uçağa, bombaya ne gerek var?' diyen var. Bütün bunları söylüyorlar. Onun için bu makyaja asla kanmayacaksınız. Kanmayacağız. Neticede eğer ellerine tekrar bir fırsat geçerse yine başörtülüler zulme uğrar, yine inananlar zulme uğrar, yine 'Bu kadar imam hatibe gerek yok.' derler, yine imam hatipler kapatılır ve 28 Şubat günlerine ya da milli şef dönemi günlere yine döneriz. Onun için Müslüman, inanan uyanık olacak.

Bunlar öbür taraftan ne yapıyor? PKK güzellemesi yapıyor. HDP güzellemesi yapıyor. Yani bunlar Türkiye'nin karşısında, Amerika'nın yanında. Azerbaycan'ın karşısında, Ermenistan'ın yanında. Türkiye'nin karşısında, Yunanistan'ın yanında. Suriye'nin kuzeyinde PKK, PYD, devlet kurmasından yana. Yani bunu gerçekten söylemeye hicap ediyorum ama bu milletin insanı değil. Açık ve net söylüyorum."

"Bir tane terörist kafasını çıkarabiliyor mu mağaradan?"

Türkiye'nin terörle mücadelede geldiği noktaya değinen Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakın terörle mücadelede bir tane terörist kafasını çıkarabiliyor mu mağaradan? Çıkaramıyor. Niye? Kendi İHA'larımız, SİHA'larımız var. Ama bir bakıyorsun bundan PKK rahatsız, PYD, YPG rahatsız, Apo rahatsız, Demirtaş rahatsız, Duran Kalkan rahatsız, Pervin Buldan rahatsız. Ya CHP'liler niye rahatsız? Ben bunu anlamıyorum. Niye rahatsız? Neden? Bir yol yürüyor, ortaklık yapıyorlar. Seçime birlikte giriyorlar. Ya neyin karşılığı? Sadece CHP'nin adayı olduğu için mi destekliyorlar Kılıçdaroğlu'nu? O zaman niye geçen seçimde Muharrem İnce'yi desteklemediler? O da CHP'nin cumhurbaşkanı adaydı. Çünkü o milli bir duruş sergiledi."

BBP Genel Başkanı Destici, Bağcılar'daki programı kapsamında, meydanda bulunan BBP seçim çadırını da ziyaret etti. Destici'ye programında milletvekili adayları eşlik etti.