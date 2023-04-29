AK Parti, Büyük Ankara Mitingi'ne hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Büyük Ankara Mitingi için Başkent Millet Bahçesi'ndeki hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda dev bir platform kurulan miting alanına, led ekranlar, büyük ses sistemleri ve pankartlar yerleştirildi.

Yerleştirilen pankartlarda Türkiye Yüzyılı vurgusu yapıldı.

Tüm detayların düşünüldüğü mitingde, güvenlik tedbirleri alındı. Engelliler, yaşlılar, şehit ve gazi aileleri yürümeden golf arabalarıyla alana getirilecek.

637 bin metrekarelik alana inşa edilen millet bahçesindeki miting için rekor sayıda katılım bekleniyor.

AK Parti'nin Büyük Ankara Mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enerjiden sağlığa, savunma sanayiden yatırımlara kadar birçok alanda önemli mesajlar vermesi bekleniyor.