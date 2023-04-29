Çok Bulutlu 8.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 29.04.2023 16:47

AK Parti, Büyük Ankara Mitingi'ne hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerine doğru en büyük mitinglerinden birini yarın Ankara'da gerçekleştirecek. Başkent Millet Bahçesi'ndeki miting öncesi hazırlıklar büyük oranda tamamlandı.

AK Parti, Büyük Ankara Mitingi'ne hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Büyük Ankara Mitingi için Başkent Millet Bahçesi'ndeki hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda dev bir platform kurulan miting alanına, led ekranlar, büyük ses sistemleri ve pankartlar yerleştirildi.

Yerleştirilen pankartlarda Türkiye Yüzyılı vurgusu yapıldı.

Tüm detayların düşünüldüğü mitingde, güvenlik tedbirleri alındı. Engelliler, yaşlılar, şehit ve gazi aileleri yürümeden golf arabalarıyla alana getirilecek.

637 bin metrekarelik alana inşa edilen millet bahçesindeki miting için rekor sayıda katılım bekleniyor.

AK Parti'nin Büyük Ankara Mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enerjiden sağlığa, savunma sanayiden yatırımlara kadar birçok alanda önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Seçim 2023 Ankara
Sıradaki Haber
Muharrem İnce: İHA'lar, SİHA'lar konusunda Türkiye başarılıdır
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailesine taziye mesajı gönderdi
17:18
Destici: Muharrem İnce milli bir duruş sergiledi
17:18
Kemal Kılıçdaroğlu: Bu ülkeye baharı getireceğim
16:55
İngiltere'de nükleer denizaltısıyla ilgili hassas belgeler bar tuvaletinden çıktı
16:43
"100. Yılında İzmir İktisat Kongresi" toplandı
16:43
Milli Muharip Uçak'a 1 Mayıs'ta isim verilecek
Tekirdağ'da çiçek açan kanola bitkisi tarlaları sarıya boyadı
Tekirdağ'da çiçek açan kanola bitkisi tarlaları sarıya boyadı
FOTO FOKUS
30 yıl sonra memleketi Kahramanmaraş'a döndü: Askıda köfte uygulaması başlattı
30 yıl sonra memleketi Kahramanmaraş'a döndü: Askıda köfte uygulaması başlattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ