İsrail'in sürgün ettiği 15 Filistinli Türkiye'ye getirilecek

Türkiye, ateşkes anlaşmasına destek vermek amacıyla, cezaevinden çıktıktan sonra ülkelerinden uzakta yaşamaya mecbur bırakılan Filistinlilerin bir kısmına Türkiye ev sahipliği yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından ilk aşamada, sürgün edilen 15 Filistinlinin Mısır üzerinden Türkiye'ye getirilmesi için girişimde bulunuldu. Bu çerçevede söz konusu Filistinlilerin Türkiye'de huzurlu ve güvenli bir hayat kurması için gerekli düzenlemeler yapıldı.

Türkiye'nin barış ve insani mesuliyet vizyonu çerçevesinde Filistin halkına destek olma misyonunun kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik olarak 7 Ekim 2023'ten 13 Ocak 2025'e kadar devam eden saldırılarda yaklaşık 50 bin kişi hayatını kaybetti, 100 binden fazla kişi yaralandı. İsrail tarafından yıllardır cezaevlerinde tutulan binlerce kişiye ek olarak Gazze'den 15 bin kişi de çeşitli gerekçeler ile tutuklanmıştı.

İsrail, ateşkes anlaşmasında, serbest bırakılan bazı müebbet cezası almış hükümlülerin bir kısmının geri dönmemek üzere Filistin'den uzaklaştırılmasını şart koşmuştu.