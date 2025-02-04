Çok Bulutlu 4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 04.02.2025 09:10

İsrail'in sürgün ettiği 15 Filistinli Türkiye'ye getirilecek

İsrail tarafından sürgün edilen Filistinli esirlerin bir kısmının Türkiye'ye getirileceği duyuruldu. Bu kapsamda 15 Filistinlinin Mısır üzerinden Türkiye'ye geleceği açıklandı.

İsrail'in sürgün ettiği 15 Filistinli Türkiye'ye getirilecek

Türkiye, ateşkes anlaşmasına destek vermek amacıyla, cezaevinden çıktıktan sonra ülkelerinden uzakta yaşamaya mecbur bırakılan Filistinlilerin bir kısmına Türkiye ev sahipliği yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından ilk aşamada, sürgün edilen 15 Filistinlinin Mısır üzerinden Türkiye'ye getirilmesi için girişimde bulunuldu. Bu çerçevede söz konusu Filistinlilerin Türkiye'de huzurlu ve güvenli bir hayat kurması için gerekli düzenlemeler yapıldı.

Türkiye'nin barış ve insani mesuliyet vizyonu çerçevesinde Filistin halkına destek olma misyonunun kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik olarak 7 Ekim 2023'ten 13 Ocak 2025'e kadar devam eden saldırılarda yaklaşık 50 bin kişi hayatını kaybetti, 100 binden fazla kişi yaralandı. İsrail tarafından yıllardır cezaevlerinde tutulan binlerce kişiye ek olarak Gazze'den 15 bin kişi de çeşitli gerekçeler ile tutuklanmıştı.

İsrail, ateşkes anlaşmasında, serbest bırakılan bazı müebbet cezası almış hükümlülerin bir kısmının geri dönmemek üzere Filistin'den uzaklaştırılmasını şart koşmuştu.

ETİKETLER
Filistin Devleti İsrail Mısır
Sıradaki Haber
Ticaret Bakanlığı atama kararları Resmi Gazete'de
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:48
Ankara'da inşaat alanında yangın
09:44
Meteoroloji'den fırtına uyarısı
09:36
Sahil Güvenlik, geçen ay 49 göçmen kaçakçısını yakaladı
09:30
Küresel piyasalarda 'Trump' etkisi sürüyor
09:21
Ege Denizi'nde deprem fırtınası: 571 sarsıntı kaydedildi
09:09
BM, bir haftada 545 binden fazla kişinin Gazze'nin kuzeyine geçtiğini tahmin ediyor
Filistinlilerin güneyden kuzeydeki topraklarına dönüşü devam ediyor
Filistinlilerin güneyden kuzeydeki topraklarına dönüşü devam ediyor
FOTO FOKUS
KADEM Kadın Destek Merkezleri depremzedelerin hayatını değiştiriyor
KADEM Kadın Destek Merkezleri depremzedelerin hayatını değiştiriyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ