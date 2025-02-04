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TRT Haber 04.02.2025 00:05

AFAD Başkanı Okay Memiş MGK Genel Sekreterliğine atandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine atandı.

AFAD Başkanı Okay Memiş MGK Genel Sekreterliğine atandı

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yer alan atama kararına göre, MGK Genel Sekreterliği görevine Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Memiş getirildi.

Okay Memiş, 1970 yılında Giresun'un Piraziz ilçesinde dünyaya geldi. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan Memiş, 1992'de Ordu Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.

Memiş, Sarıyahşi/Aksaray, Genç/Bingöl, Orta/Çankırı Kaymakamlığının ardından, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde 2002-2013 yılları arasında sırasıyla şube müdürü, daire başkanı ve genel müdür yardımcısı olarak görev aldı.

Kısa bir süre İçişleri Bakanlığında Hukuk Müşaviri olarak çalışan daha sonra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başdanışmanı olarak atanan Memiş, 2016-2018'de Gümüşhane Valiliği, 2018-2023'te Erzurum Valiliği yaptı.

Memiş, 11 Ağustos 2023'ten beri AFAD Başkanı olarak görev yapıyordu.

İyi derecede İngilizce bilen Memiş, evli ve iki çocuk babası.

AFAD Başkanlığına Pehlivan atandı

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da Okay Memiş'ten boşalan AFAD Başkanlığı görevine getirildi. Pehlivan, Mayıs 2022'den bu yana Mersin Valisi olarak görev yapıyordu.

Mersin Valiliğine de Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros atandı. Göç İdaresi Başkanlığına Hüseyin Kök görevlendirildi.  

Büyükelçiliklere atama 

Moğolistan Büyükelçiliğine, Protokol Genel Müdürü Yardımcısı Başak Genç Yüksel atandı. Özbekistan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ufuk Ulutaş atandı.

Basın İlan Kurumuna atama kararları

Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine, Ahmet Arslan, Çağatay Özdemir, Ebubekir Şahin, Edibe Sözen, Evren Başar, Fecir Alptekin, İdris Kardaş, İsmail Çağlar, Kübra Güran Yiğitbaşı, Mehmet Karakaş, Özgür Oral, Saadet Oruç, Yücel Bulut, Zakir Avşar atandı.

Söz konusu atamalar, 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5'inci maddesi gereğince yapıldı.

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