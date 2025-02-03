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Gündem
AA 03.02.2025 18:41

Türkiye'nin en büyük lise eğitim yerleşkesi açıldı

Türkiye'nin en büyük lise eğitim yerleşkesi olma özelliği taşıyan Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törende açıldı.

Türkiye'nin en büyük lise eğitim yerleşkesi açıldı

İstanbul'un eğitim altyapısını güçlendirmek amacıyla Esenyurt'ta hayata geçirilen külliyede, 4 Anadolu lisesi, 1 fen lisesi, 1 mesleki ve teknik Anadolu lisesi ile 1 imam hatip lisesi olmak üzere toplamda 345 derslik yer alıyor.

Kampüs içerisinde dersliklerin yanı sıra 88 laboratuvar, 500 kişilik kütüphane, 2 spor salonu, 8 basketbol sahası, suni çimli 2 futbol sahası, 1000 kişilik 2 konferans salonu, sanat atölyeleri, yurtlar ve ibadet alanları gibi eğitim öğretimi destekleyen birçok donatı bulunuyor.

Türkiye'nin en büyük lise eğitim yerleşkesi açıldı

Külliye, öğrencilerin akademik başarısını güçlendirmenin yanı sıra bilim, sanat ve spor alanlarında da gelişimini destekleyen bir merkez olmayı planlıyor.

Milli ve manevi değerler ışığında yetişecek gençlerin, Türkiye'nin bilim ve teknoloji yolculuğuna katkı sunmasının yanı sıra geleceğin güçlü Türkiye'sini inşa etmeleri hedefleniyor.

Çağın gereklerine uygun fiziki donanımla tasarlanan külliyenin teknolojik altyapısının, öğrencilere araştırma ve proje geliştirme imkanları sunması sağlanıyor.

Türkiye'nin en büyük lise eğitim yerleşkesi açıldı

Laboratuvarlar ve atölyelerde gençlerin deneyimleyerek öğrenime erişmeleri hedefleniyor

Külliyede en çok dikkat çeken yapılardan planetaryumun koltukları tavana bakarken, projeksiyonla tavana yansıtılan uzay görüntüleri gerçek bir gökyüzünü izliyormuş hissi veriyor. Öğrencilerin burada Türkiye'nin uzay hedeflerine yönelik eğitim alması amaçlanıyor.

Geniş kapasiteli kütüphanelerde öğrencilere araştırarak öğrenme fırsatı sunulurken, külliyenin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik laboratuvarları ve uygulamalı atölyelerinde ise gençlerin deneyimleyerek öğrenime erişmeleri hedefleniyor.

Türkiye'nin en büyük lise eğitim yerleşkesi açıldı

Külliyedeki bazı liselerde eğitim öğretim süreci devam ederken, bazılarının ise yakında tam kapasiteyle faaliyete geçmesi bekleniyor.

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Eğitim İstanbul Recep Tayyip Erdoğan
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