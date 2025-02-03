Az Bulutlu 7.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 03.02.2025 18:37

Gezi Parkı soruşturması: RTÜK'ten dönemin medya kayıtları talep edildi

Gezi Parkı soruşturması kapsamında savcılık, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK) 27 Mayıs 2013'ten itibaren gerçekleşen olaylara ilişkin o dönem yayınlanan medya kayıtlarının gönderilmesini talep etti.

Gezi Parkı soruşturması: RTÜK'ten dönemin medya kayıtları talep edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialar üzerine menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Savcılık, soruşturma kapsamında RTÜK'e yazdığı yazıda, 27 Mayıs 2013'ten itibaren söz konusu yasa dışı gösterilerin yaygınlaşması, propaganda yapılması, kamuoyuna yasal gösterilmesi şeklinde gerçekleşen ve olayların büyüyerek kamu güvenliğini tehdit eder hale gelmesine neden olan tüm medya kayıtlarının derlenerek, soruşturma dosyasına gönderilmesini talep etti.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialar üzerine hakkında soruşturma başlatılan Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan tutuklanmıştı.

Soruşturmada, firari sanık Memet Ali Alabora'nın bir başka kişiyle yaptığı görüşmeye ilişkin tape içeriğinde, Gezi Parkı odaklı olaylarda sanatçılarla Gezi Parkı'nda bildiri yayınlanması konusunda fikir alışverişinin yapıldığı ve hayata geçirildiği tespitine yer verilmişti.

Barım'ın, Gezi Parkı davasının sanıklarından Osman Kavala, Çiğdem Utku Mater ve Memet Ali Alabora ile yoğun iletişiminin olduğu, menajerliğini yaptığı sanatçıları Gezi Parkı olaylarına katılmaları için yönlendirdiği, kendisinin de bu oyuncularla olaylara katıldığı belirtilmişti.

Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu iddiasıyla tutuklandı
Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu iddiasıyla tutuklandı

"Yalan tanıklık" soruşturması

Öte yandan, soruşturma kapsamında oyuncular Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Ceyda Düvenci, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu ve Nehir Erdoğan'ın "tanık" sıfatıyla ifadesi alınmıştı.

Ayşe Barım'ın tutuklanması talebiyle savcılığın nöbetçi hakimliğe gönderdiği sevk yazısında, Ergenç ve Kocaoğlu'nun, Alabora ile olaylar sürecinde irtibatları olduğu, birlikte eylem görüntüleri bulunmalarına rağmen irtibatlı olmadıklarına dair beyanda bulunmaları nedeniyle "yalan tanıklık" suçundan ayrıca soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Dizi ve sinema sektöründe tekelleşme iddiaları

ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı olan, birçok ünlü oyuncunun menajerliğini de yapan Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla da gündeme gelmiş, Barım'ın kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü.

Bu iddialara ilişkin de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ayrıca soruşturma yürütülüyor.

ETİKETLER
RTÜK İstanbul Sinema
Sıradaki Haber
Ege'de 28 Ocak'tan bugüne kadar 570 deprem meydana geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:00
Kosova'da çöp alarmı: OHAL ilan edildi
19:48
İşgalci İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'da binaları havaya uçurdu
19:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depreme hazırlık ülkemiz için bir beka meselesi
18:57
Malatya ve Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
18:46
Türkiye'nin en büyük lise eğitim yerleşkesi açıldı
18:36
Malatya'da yaban keçisi avına 661 bin lira ceza
Protezle ayağa kalkan Fatma Ömür'ün hayali piyano çalabilmek
Protezle ayağa kalkan Fatma Ömür'ün hayali piyano çalabilmek
FOTO FOKUS
İşgalci İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'da binaları havaya uçurdu
İşgalci İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'da binaları havaya uçurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ