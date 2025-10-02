Parçalı Bulutlu 16.4ºC Ankara
Gündem
TRT Haber-DHA 02.10.2025 07:45

İsrail'in 24 Türk vatandaşını alıkoymasıyla ilgili soruşturma açıldı

İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, haydut İsrail'in uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na gerçekleştirdiği saldırıda 24 Türk vatandaşını alıkoymasıyla ilgili soruşturma başlattı.

İsrail'in 24 Türk vatandaşını alıkoymasıyla ilgili soruşturma açıldı

İsrail askerleri Gazze'ye giden Küresel Sumud Filosu'ndaki teknelere baskın düzenleyerek aralarında Türk aktivislerin de bulunduğu çok sayıda aktivisti gözaltına alarak teknelere el koymuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konu ile ilgili soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İnsani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail donanması unsurları tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırı neticesinde alıkonulan (24) Vatandaşımız ile ilgili olarak Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesindeki düzenlemeler, 5271 sy. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 15. maddesindeki yetki kuralları ve 5237 sy. Türk Ceza Kanunu'nun 12/13. Maddelerindeki görev kuralları çerçevesinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' 'Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması', 'Nitelikli Yağma', 'Mala Zarar Verme' ve 'Eziyet' suçları kapsamında soruşturma başlatılmış olup soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmektedir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."

Haydut İsrail, 19 gemiyi uluslararası sularda korsanlıkla gasbetti
Haydut İsrail, 19 gemiyi uluslararası sularda korsanlıkla gasbetti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan, aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail donanması unsurları tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırıyla ilgili resen soruşturma başlattı.

Soruşturma, uluslararası suçların, bir yabancı tarafından yabancı bir ülkede işlenmesi halinde bile Türk kanunlarının ve Türk yargısının görevli olacağını belirten Türk Ceza Kanunu'nun 13. maddesi gereğince başlatıldı.

