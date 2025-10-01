Açık 12.1ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 01.10.2025 23:26

İletişim Başkanı Duran: İsrail'in müdahalesi tarihe kara bir leke olarak geçecek

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından saldırılması kabul edilemez, şiddetle kınıyorum. Küresel Sumud Filosu’na yapılan bu müdahale, tarihe kara bir leke olarak geçecektir." dedi.

İletişim Başkanı Duran: İsrail'in müdahalesi tarihe kara bir leke olarak geçecek

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, haydut İsrail'in Küresel Kararlılık Filosu'nu gasbetmesiyle ilgili NSosyal hesabından açıklama yaptı.

Filoya yapılan saldırının kabul edilemeyeceğini belirten Duran, şunları kaydetti:

"Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından saldırılması kabul edilemez, şiddetle kınıyorum. Küresel Sumud Filosu'na yapılan bu müdahale, tarihe kara bir leke olarak geçecektir. Sivil aktivistlerin ve gönüllülerin tek amacı, ambargo altındaki masum insanlara gıda, ilaç ve temel ihtiyaç malzemeleri ulaştırmaktır.

Gazze'de soykırım suçu işleyen İsrail, bu suçuna uluslararası sularda sivil ve barışçıl aktivistlere saldırarak bir yenisini eklemiştir. İsrail'in bu müdahalesi, sadece insanlık onuruna değil, aynı zamanda uluslararası hukuka da açık bir saldırıdır. Tüm uluslararası toplumu, bu hukuk ve insanlık dışı saldırıya karşı seslerini yükseltmeye davet ediyorum."

ETİKETLER
Burhanettin Duran Gazze İsrail Son Dakika
