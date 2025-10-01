Açık 13.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 01.10.2025 22:12

TBMM Başkanı Kurtulmuş yeni yasama yılı dolayısıyla resepsiyon verdi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis'te resepsiyon verdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş yeni yasama yılı dolayısıyla resepsiyon verdi

TBMM Tören Salonu'ndaki resepsiyona, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, partilerin grup başkanvekilleri, milletvekilleri, bürokratlar, yabancı misyon temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sanatçılar ile çok sayıda davetli katıldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş yeni yasama yılı dolayısıyla resepsiyon verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurtulmuş ve Bahçeli görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin ve MHP'li milletvekillerinin bulunduğu, DEM Parti Eş Genel başkanları Bakırhan ve Hatimoğulları ile DEM Parti'li milletvekillerinin olduğu masaları ayrı ayrı ziyaret etti.

Öte yandan Erdoğan, resepsiyona katılan sanatçı Mustafa Keser ile bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu akşam burada herhangi bir şey düşünüyor musunuz?" diye sorması üzerine Keser, "Emir buyurursanız yaparız." dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş yeni yasama yılı dolayısıyla resepsiyon verdi

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un, salonda bir saz ekibinin olduğunu söylemesi üzerine, Mustafa Keser resepsiyonda davetlilere canlı performans sergiledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra TBMM Başkanı Kurtulmuş ile Tören Salonu'nun yanında bulunan Mermerli Salon'a geçti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş yeni yasama yılı dolayısıyla resepsiyon verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mermerli Salon'da, TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM başkanvekilleri Pervin Buldan ve Celal Adan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, DEM Parti Eş Genel başkanları Bakırhan ve Hatimoğulları, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, BBP Genel Başkanı Destici, eski TBMM başkanları Bülent Arınç ve İsmail Kahraman ve bazı milletvekilleriyle bir araya geldi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş yeni yasama yılı dolayısıyla resepsiyon verdi

Bu görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, "Görüşme iyiydi. Elbette komisyonla ilgili konuları konuştuk. Kendi görüşümüz olarak da Meclis'te kurulan komisyonun çalışmalarının bir an önce yasal düzenleme seviyesine geçmesi gerektiğine dair vurgularımızı ifade ettik. Bütün umudumuz bir yasal düzenleme sürecinin hızla başlaması. Bunu da bugün bu ortamda bir kez daha ifade ettik." diye konuştu.

Resepsiyona, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP milletvekilleri katılmadı.

ETİKETLER
TBMM Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail bir delilik yaparsa sonuçları hazin olacaktır
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:25
İsrail'in soykırım ordusu, gemileri yasadışı şekilde ele geçirmeye başladı
22:09
TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail bir delilik yaparsa sonuçları hazin olacaktır
21:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Camiler ve Din Görevlileri Haftası mesajı
21:39
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye Yüzyılı'nın hak ettiği yeni bir anayasayı ülkemize kazandırmamız gerekir
22:32
Küresel Kararlılık Filosu'nda saldırı alarmı
21:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35 sürecinin takibini yapacağız
Bangkok'ta 2025 Sürdürülebilirlik Expo'su düzenlendi
Bangkok'ta 2025 Sürdürülebilirlik Expo'su düzenlendi
FOTO FOKUS
Ankara'da deprem riski nedeniyle boşaltılan bina yerle bir oldu
Ankara'da deprem riski nedeniyle boşaltılan bina yerle bir oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ