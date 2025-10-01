Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye Yüzyılı'nın hak ettiği yeni bir anayasayı ülkemize kazandırmamız gerekir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis'te düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP'li milletvekillerinin, yeni yasama yılının açılış törenine katılmamasına ilişkin soruya Yılmaz, "En azından bu tür günlerde birlik beraberlik sergilemek lazım. Bu sene olmadı. Takdir kendilerinin, bir şey diyemiyorum ama böyle olmamasını temenni ederdim. Demokrasilerde partiler farklı şeyler söyleyecek. Aksi takdirde bir tane parti olurdu. Mutlaka farklılıklar olacak. Zaman zaman polemikler de sıcak tartışmalar da olur ama sonuçta bütün partiler bu ülkenin partileri ve demokrasinin vazgeçilmez unsurları." yanıtını verdi.

AK Parti'nin yeni anayasa hazırlığına ilişkin kurduğu komisyonun çalışmalarının hangi aşamada olduğuna yönelik soru üzerine ise Yılmaz, bu konuda yoğun bir mesai sürdürdüklerini söyledi.

Yılmaz, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz partimizin görüşünü, perspektifini hazırlıyoruz ve muhalefete de bu konuda çağrı yapıyoruz. Onlar da kendi çalışmalarını yapmalılar. Ardından bunlar Türkiye'nin birikimi olarak en yüksek düzeyde ve olabilecek en geniş mutabakatla yeni bir anayasanın zeminini oluşturmalı diye inanıyoruz. Türkiye bunu hak ediyor. Şu anki anayasamız 12 Eylül darbesi sonrası yapılmış. Bir defa ülkemizi bu utançtan kurtarmak lazım.

Ayrıca bu süreçte anayasada bir çok değişimler yaşanmış. Dilinden tutun da maddeler arası tutarlılığa kadar iç tutarlılıkta sorunlar var. Artık dünya yeni bir dönemin eşiğinde. Yapay zeka teknolojilerinden dünyadaki yeni yapılanmaya varıncaya kadar gelecek odaklı daha farklı bir perspektifle de gençlere ve geleceğe odaklı bir anayasa ihtiyacının olduğunu düşünüyoruz. Biz kendi çalışmalarımızı ciddiyetle devam ettiriyoruz."

Muhalefet partilerine de çağrıda bulunan Yılmaz, "Muhalefet kendi anayasa perspektifini getirsin. Bütün partiler bu hazırlıklarını ortaya koyarlarsa, Meclis çatısı altında hepsinin bir araya geldiği en yüksek mutabakatla Türkiye bu konuları rahatlıkla tartışabilir. Bu olgunluğa geldik diye düşünüyorum." dedi.

Yeni anayasanın, Türkiye'nin uluslararası prestijini yükselteceğini belirten Yılmaz, "Meclisimiz de şu anda çok geniş bir temsil gücüne sahip. Dolayısıyla Türkiye bunu başarabilir. Cumhuriyetimizin birikimlerini temel alarak, kazanımlarımızı da hassasiyetle koruyarak, Türkiye Yüzyılı'nın hak ettiği yeni bir anayasayı ülkemize kazandırmamız gerekir." diye konuştu.