TRT Haber 01.10.2025 23:14

AK Parti Sözcüsü Çelik: Filoya saldırı tüm insanlığa düşmanlıktır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Soykırımcı Netanyahu hükümetinin Sumud Filosu'na saldırısı tüm insanlığa düşmanlıktır. Sumud Filosu’na dönük müdahale düşmanca ve barbarcadır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Filoya saldırı tüm insanlığa düşmanlıktır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, haydut İsrail'in Küresel Kararlılık Filosu'na yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Sumud Filosu'nun insanlık ittifakının mazlum Gazze halkına uzanmaya çalışan en asil ellerinden biri olduğu vurgulayan Çelik, şu ifadelere yer verdi:

"Soykırımcı Netanyahu şebekesi, Gazze halkına açlığı bir katliam biçimi olarak dayatmaktadır. Sumud Filosu'nun mensupları insanlık adına bu katliama karşı çıkmıştır. Soykırımcı Netanyahu hükümetinin Sumud Filosu'na saldırısı, tüm insanlığa düşmanlıktır. Sumud Filosu'na dönük müdahale düşmanca ve barbarcadır. Tüm dünyanın bu barbarca müdahale karşısında tek ses olarak hareket etmesi gerekir. Sumud Filosu insanlık demektir."

Ömer Çelik AK Parti İsrail
