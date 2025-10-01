Açık 12.1ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 01.10.2025 23:35

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, haydut İsrail'in filoya saldırısını kınadı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İsrail'in uluslararası sularda Sumud Filosu'na yaptığı hukuksuz ve barbar saldırı kabul edilemez. İnsanlığın ortak vicdanına yapılan bu saldırıyı kınıyor ve lanetliyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, haydut İsrail'in filoya saldırısını kınadı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, haydut İsrail'in, Küresel Sumud Filosu'na saldırısını kınadı.

Cevdet Yılmaz, "İsrail'in uluslararası sularda Sumud Filosu'na yaptığı hukuksuz ve barbar saldırı kabul edilemez. İnsanlığın ortak vicdanına yapılan bu saldırıyı kınıyor ve lanetliyorum. Gazze'de daha fazla insanlık suçu işlenmeden ateşkes sağlanmalı, insani yardımlar kesintisiz ve yeterli düzeyde ulaştırılmalı, iki devletli kalıcı çözümün yolu açılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

ETİKETLER
Cevdet Yılmaz İsrail Gazze
OKUMA LİSTESİ