TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail terör kuvvetlerinin saldırısı uluslararası hukukun açık bir ihlali

Kurtulmuş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gazze halkına insani yardım ulaştırmak, İsrail ambargosunu kırmak ve yaşanan soykırıma dikkat çekmek amacıyla 44 ülkeden yüzlerce aktivist tarafından oluşturulan “Küresel Sumud Filosu”, İsrail zulmüne karşı “İnsanlık Cephesinin” barışçıl bir hareketidir.

İsrail terör kuvvetlerinin, Gazze açıklarına yaklaşan filoyu çevrelediği, müdahale ve baskın yaptığı haberlerini alıyoruz. “Küresel Sumud Filosu” gemilerine yapılacak her saldırı uluslararası hukukun açık bir ihlalidir ve suçtur.

İnsanlık vicdanında hakikat ışığını yakmak için yola çıkan bu filoya yönelik saldırılar, insanlığın masum Gazze halkına desteğini dünyanın her yerinde artıracaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar nehirden denize özgür bir Filistin devletinin kurulması engellenemeyecektir."