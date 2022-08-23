Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, özel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, ABD ve Avrupa vize randevularının geç verilmesiyle ilgili, "Kasıt görüyoruz. Bu ülkelerin büyükelçilerine gerekli uyarılar yapılacak. Düzelmezse karşı tedbirler alacağız" diye konuştu.

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