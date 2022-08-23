Haber Giriş: 23 Ağustos 2022 Salı 10:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İsrail'e yeni büyükelçi ne zaman atanacak?
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'e atanacak büyükelçi ile ilgili, "Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek, kapsamlı bir kararname hazırlıyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, özel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Çavuşoğlu, ABD ve Avrupa vize randevularının geç verilmesiyle ilgili, "Kasıt görüyoruz. Bu ülkelerin büyükelçilerine gerekli uyarılar yapılacak. Düzelmezse karşı tedbirler alacağız" diye konuştu.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: İsrail Mevlüt Çavuşoğlu
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