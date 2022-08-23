Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) hakkında açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konuya ilgili tek formül bulunduğunu söyledi:

"Kamuoyunda birçok formül anlatılıyor. Onların konuyla alakası yok. Hollanda modeli deniyor, Almanya modeli deniyor. Onlarda 62 yaşına gelen müracaat ediyor. Bizde o yaşta zaten emekli olunuyor."

"Çalışmamız sürüyor"

Belli bir yaş sınırı olacak mı sorusuna "bakalım" diye yanıt veren Bakan Bilgin, sözlerine şöye devam etti:

"Daha çalışmamız sürüyor. Bir çok aşamadan geçecek. Bakanlık bünyesinde çalışılıyor. Sonra diğer ilgili bakanlıklar ve kurumlarla da görüşülecek. Üzerinde uzlaştığımız ve sayın Cumhurbaşkanının da onayladığı çalışmayı kamuoyu ile paylaşacağız."