Haber Giriş: 23 Ağustos 2022 Salı 07:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tahıl sevkiyatı sürüyor: Ukrayna'dan bir gemi daha hareket etti
Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna’nın Çernomorsk limanından bir geminin daha hareket ettiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından tahıl sevkiyatı kapsamında bir geminin daha yola çıktığı duyuruldu.
Açıklamada, Tahıl sevkiyatı kapsamında, Ukrayna’nın Çernomorsk limanından 1 gemi daha bu sabah hareket etti. Ayrıca Ukrayna’dan gelen 3 gemi ile Ukrayna’ya gidecek 3 geminin de bugün denetlemesi yapılacak" ifadeleri yer aldı.
Tahıl sevkiyatı kapsamında;— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 23, 2022
Ukrayna’nın Çernomorsk limanından 1 gemi daha bu sabah hareket etti.
Ayrıca Ukrayna’dan gelen 3 gemi ile Ukrayna’ya gidecek 3 geminin de bugün denetlemesi yapılacak.#MSB
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Ukrayna
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