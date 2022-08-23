Gaziantep ve Mardin’de peş peşe yaşanan trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralananlar için Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya yanık kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

35 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazaları gündemindeydi.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarına psikososyal destek verilecek

Sosyal yardıma ihtiyacı olanlara ulaşılacak, hayatını kaybedenlerin ailelerine psikososyal destek verilecek.

Son trafik kazalarında olay yerine hemen intikal edildiğini söyleyen Yanık, şunları söyledi:

"Trafik kazası, afet gibi vakalarda ve olağanüstü durumlarda hemen ailelere ulaşıyoruz. Psikososyal destek sağlıyoruz. Sosyal yardım ihtiyacı olanların ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Destek sağlıyoruz. Çocuklar konusunda da tedbir alıyoruz. Her iki ebeveynin vefat ettiği durumlarda aile yakınları çocuklara sahip çıkıyor. Biz başından itibaren bu süreci takip ediyoruz.”

Yanık, "Derik'te vefat edenlerden biri Diyarbakır’da görevli bir çalışma arkadaşımızdı" dedi.