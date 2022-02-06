İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Isaac Herzog'un, telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun temennilerini ilettiği ve acil şifalar dilediği anlatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ilgisinden ötürü mevkidaşı Herzog'a teşekkür ettiği açıklandı.

Açıklamada ayrıca, iki liderin, "yakın zamanda görüşme olasılığını da ele aldığı" bilgisi verildi.