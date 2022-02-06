Haber Giriş: 6 Şubat 2022 Pazar 21:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail Cumhurbaşkanı, Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Isaac Herzog'un, telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun temennilerini ilettiği ve acil şifalar dilediği anlatıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ilgisinden ötürü mevkidaşı Herzog'a teşekkür ettiği açıklandı.
Açıklamada ayrıca, iki liderin, "yakın zamanda görüşme olasılığını da ele aldığı" bilgisi verildi.
Etiketler: İsrail Recep Tayyip Erdoğan Koronavirüs
Son Haberler
- 21:05
- 20:55
- 20:45
- 20:52
- 20:28
Sıradaki Haber
Bakan Akar'a geçmiş olsun mesajları
Yükleniyor lütfen bekleyiniz