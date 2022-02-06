Haber Giriş: 6 Şubat 2022 Pazar 19:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Vakalar 90 binin altında
Türkiye'de son 24 saatte 412 bin 352 COVID-19 testi yapıldı, 87 bin 934 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi yaşamını yitirdi.
Virüsün hızlı yayılan, hastalığın daha hafif seyretmesine yol açan varyantıyla mücadele ediyoruz. Bu durum sizi İHMALKÂRLIĞA SEVK ETMEMELİ. Sağlık şartları Covid-19’u ağır geçirmesine neden olacak insanlar var. Tedbirli olalım. Yaşlı, genç hatırlatma dozu aşılarımızı yaptıralım. pic.twitter.com/RzFV5AziAk— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 6, 2022
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