Haber Giriş: 6 Şubat 2022 Pazar 18:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Milli Savunma Bakanı Akar koronavirüse yakalandı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıklayarak, "Çok şükür sağlık durumum iyi olup gerekli tedbirleri alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz" mesajını paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Bakan Hulusi Akar'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı bilgisi verildi.
Bakan Akar'ın mesajında, "Çok şükür sağlık durumum iyi olup gerekli tedbirleri alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz" sözlerine yer verildi.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR: “COVID-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Çok şükür sağlık durumum iyi olup gerekli tedbirleri alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz.”— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 6, 2022
Etiketler: Son Dakika Koronavirüs Milli Savunma Bakanlığı Hulusi Akar
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