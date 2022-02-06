Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, koronavirüse yakalandı.

Bakan Akar'ın hastalığını sosyal medya hesabından duyurması üzerine pek çok isim geçmiş olsun dileğinde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından, Bakan Akar için mesaj yayımladı.

"Acil şifa diliyoruz"

Çelik, "Milli Savunma Bakanımız Sn. Hulusi Akar’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Acil şifa diliyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanımız Sn Hulusi Akar’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Acil şifa diliyoruz. — Ömer Çelik (@omerrcelik) February 6, 2022

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar’ın COVID-19 test sonucu pozitif çıkmasından dolayı geçmiş olsun dileklerimi paylaşıyor, Allah’tan acil şifalar diliyorum. Genel sağlık durumunun iyi olmasından memnuniyet duymakla birlikte hastalığı kısa sürede yeneceğine inanıyorum."

Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar’ın KOVİD-19 test sonucu pozitif çıkmasından dolayı geçmiş olsun dileklerimi paylaşıyor, Allah’tan acil şifalar diliyorum. Genel sağlık durumunun iyi olmasından memnuniyet duymakla birlikte hastalığı kısa sürede yeneceğine inanıyorum. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) February 6, 2022



