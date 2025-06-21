İslam İşbirliği Teşkilatı İran özel oturumu İstanbul'da yapıldı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) 51. Oturumu kapsamında İran tarafından talep edilen özel oturum İstanbul'da yapıldı.

Özel oturuma, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlık etti.

Yaklaşık 90 dakika süren oturumda, İran Dışişleri Bakanı Arakçı çatışmalarla ilgili son durum, ayrıca ABD ve Avrupalı ülkelerle yapılan görüşmelere dair bilgi verdi.

Toplantıda söz alan ülkeler, İsrail’in saldırganlığını kınadı. İsrail karşısında İİT üyesi ülkelerin birlik içinde hareket etmesinin önemine değinildi.

Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapılan özel oturum, basına kapalı formatta ve tüm İİT üyesi ülkelerin katılımıyla düzenlendi.