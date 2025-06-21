Bakan Fidan: Türkiye, zulmün karşısında dimdik durmaya devam edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda konuştu.

Fidan, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin; İsrail'in saldırılarıyla bölgeyi felakete sürüklediğini söyledi.

Zulmün karşısında dimdik durmaya devam edileceğini belirten Fidan, hukuk dışı saldırılara son verme çağrısında bulundu.

Fidan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye olarak dönem başkanlığımız süresince İslam coğrafyasının sesini daha da yükseltecek, küresel adaletin tesis edilmesi önceleyecek, zulmün karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz.

Bugün bu toplantıyı Gazze'den İran'a, Lübnan'dan Yemen'e uzanan bir kriz hattının maalesef ortasında gerçekleştiriyoruz. İslam alemini temsil eden birçopk ülkenin içinde bulunduğumuz zor günlerde bu toplantoya iştirak edilmesi dayanışmamıza çok güzel bir örnek teşkil etmektedir. Gazze'de soykırımı sürdüren ve işgal altındaki tüm toprakları kana bulayan İsrail şimdi de komşumuz İran'a saldırarak bölgeyi topyekün bir felaketin eşiğine sürüklemektedir. İslam coğrafyasının sesini yükseltecek, küresel adaletin tesis edilmesini önceleyecek, zulmün karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz. "

"Türkiye, yapıcı ve öncü rolünü sürdürecektir"

Toplantının önemine değinen Bakan Fidan, Türkiye'nin, yapıcı ve öncü rolünü sürdürmeye devam edeceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Toplantımıza geniş katılım sağlanması ortak gücümüzü göstermektedir. İçinden geçilmekte olan çalkantılı dönemde İslam hepimizin acilen ihtiyaç duyduğu gerekli rehberliği sağlamaktadır. Türkiye, yapıcı ve öncü rolünü sürdürecektir."