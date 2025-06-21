Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yi kabul etti.

Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışmalar ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye’nin İsrail’in Gazze, Lübnan, Suriye’yi hedef aldığı saldırılarda olduğu gibi İran’a yönelik saldırılarına karşı da dirayetli bir duruş sergilediğini, çatışmaların sona erdirilmesi ve diplomasiye dönülmesi için çeşitli temaslar gerçekleştirdiğini ifade etti.

Bölgenin yeni bir savaşa tahammül edemeyeceğini, İsrail’in derhal durdurulması gerektiğini, nükleer anlaşmazlığın çözümüne giden yolun müzakereden geçtiğini ifade eden Erdoğan, Türkiye’nin kolaylaştırıcılık dahil üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu, İran ile ABD arasında gerek teknik, gerek liderler düzeyinde yapılacak görüşmelerle diplomasiye açılacak adımların bir an önce atılması gerektiğini, Türkiye’nin bu konuda desteklerine devam edeceğini belirtti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

Erdoğan, BM UNAOC Yüksek Temsilcisi Moratinos'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili görüşmeleri kapsamında ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı (UNAOC) Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos'u kabul etti.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Curbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakanı Al-Thani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili görüşmeleri kapsamında Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Mohamaed bin Abdulrahman Al-Thani ile de görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kabulde Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüğünü, bölge ülkelerinin yeni bir savaşa tahammül edemeyeceğini, Suriye ve Irak’ın bu çatışmalardan uzak durmasının önemli olduğunu, tansiyonun düşürülmesi ve diplomasi için alan açılmasının gerektiğini ifade etti.

Erdoğan, İsrail’in durdurulması ve nükleer anlaşmazlığın çözümü için müzakerelere dönülmesinin önemli olduğunu, bu hedeflere ulaşmak amacıyla özellikle bölge ülkelerinin gayretlerini sürdürmesinin fayda sağlayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının dikkatleri Gazze’deki soykırımdan uzaklaştırmaması için çalışmaların artarak süreceğini, zalim Netanyahu’ya böyle bir imkan tanınmaması gerektiğini söyledi.

Erdoğan, BM UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile görüştü.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakan Yardımcısı Dar ile Kara Kuvvetleri Komutanı Münir'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu kapsamında, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ve Kara Kuvvetleri Komutanı Syed Asım Münir'i İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda kabul etti.

Kabulde Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye ile Pakistan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin ilişkilere kattığı ivmenin memnuniyet verdiğini, alınan kararların hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti

Erdoğan, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarından kaynaklanan risklerin İran’ın komşuları olan Türkiye ve Pakistan’ı etkileyecek boyutta olduğunu, nükleer anlaşmazlığı çözmek için ABD ve İran arasındaki diplomatik müzakereleri canlandırmanın tek yol olarak görüldüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin sükuneti yeniden sağlamak ve diplomatik yollarla çözüm için çabalarına devam edeceğini de belirtti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.