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Gündem
AA 21.06.2025 12:17

İİT Dışişleri Bakanları Konseyi, İran'ın talebiyle 51. oturumda özel toplantı yapacak

İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi kapsamında, İran'ın talebiyle tüm üyelerin katılacağı özel oturum düzenlenecek.

İİT Dışişleri Bakanları Konseyi, İran'ın talebiyle 51. oturumda özel toplantı yapacak

İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyinin (DBK) 51. Oturumu kapsamında, İran'ın talebi üzerine tüm üye ülkelerin katılımıyla özel bir oturum gerçekleştirilecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen İİT DBK 51. Oturumu kapsamında, İran tarafından talep edilen özel oturum, bu akşam yapılacak.

Basına kapalı formattaki toplantıya, tüm İİT üyesi ülkelerin katılımı öngörülüyor.

İİT DBK 51. Oturuma rekor seviyede üst düzey katılım

İsrail'in Gazze ve İran'a saldırılarının sürdüğü kritik bir dönemde İstanbul yine çok önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaparken dünyanın gözü yeniden Türkiye'de.

Türkiye, "Dönüşen Dünyada İslam İşbirliği Teşkilatı" temasıyla gerçekleştirilen İİT DBK 51. Oturumu'na ev sahipliği yapıyor.

Örgütün kurucu üyeleri arasında yer alan Türkiye, İİT bünyesindeki pek çok çalışmaya katkı yapmasının yanı sıra birçok etkinliğe de ev sahipliği yaptı.

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı 51. DBK de İİT tarihinin en geniş katılımlı toplantılarından biri olacak. DBK'nin katılımcı sayısının 1000 civarında olması ve daha önceki toplantılara kıyasla rekor sayıda üst düzey katılım sağlanması bekleniyor.

Toplantıya iştirak edecek ülkelerin heyet başkanlarından 43'ü bakan ve 5'ini bakan yardımcısı oluşturuyor.

Toplantıya İİT alt kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra, Birleşmiş Milletler, Arap Birliği, Körfez İşbirliği Konseyi, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü, Gelişen Sekiz Ülke (D8), Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Türk Devletleri Teşkilatı, Uluslararası Göç Örgütü ve Dünya Ticaret Örgütü gibi 30 civarında uluslararası kuruluştan üst düzey katılım sağlanacak.

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