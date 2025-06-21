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Gündem
AA 21.06.2025 14:21

Emine Erdoğan: Kadınlar, adil ve barışçıl dünyanın yegane anahtarıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dünyanın kadınların dönüştürücü gücüne her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğunu söyledi. "Kadınlar; adil, barışçıl ve sürdürülebilir bir dünyanın yegane anahtarıdır" dedi.

Emine Erdoğan: Kadınlar, adil ve barışçıl dünyanın yegane anahtarıdır

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde açılışı gerçekleştirilen "Ulusun Annesi" dijital sergisinin anı defteri için bir yazı kaleme aldı.

Yazısında, BAE'nin güçlü kadınlarının sesini, gittiği her yere taşıyan Milletin Annesi Sergisi'ne, Türkiye'nin medeniyet hafızasının merkezi konumundaki Millet Kütüphanesi'nde ev sahipliği yapmaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğunu belirten Erdoğan, "Bu anlamlı serginin iki dost ülkenin ortak değerlerinin bir göstergesi olduğuna inanıyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Altesleri Şeyha Fatıma Bint Mubarak'ın vizyoner liderliği ve aile kurumuna verdiği üstün destek, Emirlik kadınlarının, ekonomiden siyasete, iş dünyasından sanata kadar, birçok alanda seçkin başarılara imza atmasının yolunu açmıştır. Küresel bir sembol haline geldiğini düşündüğüm bu örnekliğin hem coğrafyamız hem de tüm dünya için önemli mesajlar taşıdığı inancındayım."

Kadınların güçlendirilmesinin, bir milletin yükselişinin temeli olduğunu kaydeden Erdoğan, "Kadınlar, adil, barışçıl ve sürdürülebilir bir dünyanın yegane anahtarıdır. Toplumsal hayatta yerini alan her kadın, insanlığın ilerleyişinde önemli bir adım olur. Kadınların dönüştürücü gücüne her zamankinden daha çok ihtiyacımız olan dünyamızda, 'Milletin Annesi' sergisinin verdiği ilhamın tüm kalplere ulaşmasını diliyorum." ifadelerini yazısına ekledi.

"Ulusun Annesi" sergi için teşekkürlerini sundu

Emine Erdoğan: Kadınlar, adil ve barışçıl dünyanın yegane anahtarıdır

Edinilen bilgiye göre, Şeyha Fatima Bint Mubarak de Türkiye Cumhuriyeti'ne, hükümetine ve halkına, "Ulusun Annesi" sergisine ev sahipliği yaptıkları için teşekkür ve takdirlerini sundu.

Şeyha Fatima, Türkiye'nin bu sergiye ev sahipliği yapmasının, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde iki dost ülke arasında köklü kardeşlik ilişkilerinin derinliğini yansıttığını ifade etti.

Şeyha Fatima, ayrıca Emine Erdoğan'a sergiye gösterdiği özel ilgi ve ev sahipliği için özel teşekkürlerini sunarken, Erdoğan'ın Türk toplumuna sosyal, kültürel ve insani alanlarda yaptığı hizmetleri ve sürdürülebilir kalkınmada kadının rolünü güçlendirmeye yönelik çabalarını övgüyle andı.

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