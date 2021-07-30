Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bölücü terör örgütüne karşı etkin ve kapsamlı olarak yürüttüğü terörle mücadele harekatları devam ediyor.

Irak’ın kuzeyindeki Kandil, Gara, Hakurk, Zap bölgelerinde bulunan ve teröristler tarafından kullanılan hedeflere dün hava harekatı düzenlendi.



Teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargah yerleri ile mağaralardan oluşan 40’a yakın hedef imha edildi. Terör örgütünün söz konusu bölgelerdeki varlığına ağır bir darbe vuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edilecektir” denildi.

