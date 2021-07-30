MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türkgün Gazetesi'ne gündeme ilgili açıklamalarda bulundu.

Cumhur İttifakı'nın dağılacağı söylentilerine tepki gösteren Bahçeli, duruşu ve temeli sağlam olan bir ittifakın başkalarının tahrikleriyle zedelenemeyeceğini söyledi.

Cumhur İttifakı'nın Türk milletinin itifakı olduğunu ifade eden Bahçeli, "Camdan vazo değil ki çatlamaya müsait olsun. Cumhur İttifakı 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün teşebbüs ettiği hain darbe ve işgal hareketi sonrasında, ülkemizin maruz kaldığı çok çetin, çok cepheli saldırılara karşı yerli ve milli bir duruşun doğal sonucudur." dedi.

Kurulan ittifakın sadece bir seçim ittifakı olmadığını vurgulayan Bahçeli, böylesi bir vizyonun taraflarının, günlük siyasi çekişmelerle yüksek hedeflerini heba etmeyeceğini dile getirdi.

"Hiç kimse boş hayale kapılmasın"

Türkiye'nin şartları neyi gerektiriyorsa onun yapılacağının altını çizen Bahçeli, "İttifak, millet nereye ve ne zamana kadar devam etmesini istiyorsa o zamana kadar devam eder" ifadelerini kullandı.

Sadece bir seçim ittifakı kurmadıklarını ifade eden Bahçeli, "Hiç kimse boş hayale kapılmasın. İttifakımız, Türk milletini küresel bir güç haline getirecek, 2053 ve 2071 vizyonunun altyapısını adım adım kuracaktır." dedi.

"Çılgın Türkler seferde"

MHP lideri, "Çılgın Türkler seferde" dedi, 2023'ü işaret etti:

"Çılgın Türkler seferdedir, güvenilir bir pusula olmadan yönlerini bulmaya çalışan çıldırmışlar ise tedirgindir. 2023'te cumhurun zaferini yaşayacağız."

Devlet Bahçeli, koronavirüs salgını ve yürütülen aşılama çalışmalarına de değindi.

"Sağlık, günlük polemiklerin malzemesi olamaz"

Hükümetin salgın dönemini çok iyi yönettiğini belirten Bahçeli, salgınla mücadelede devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini söyledi.

Vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulunan Bahçeli, kendisinin üç doz aşısını yaptırdığını belirterek, aşı üzerinden kutuplaşmanın insan sağlığını tehlikeye atmak anlamına geldiğini ifade etti.

Bahçeli, "Sağlık, günlük polemiklerin malzemesi olamaz" ifadesini kullandı.