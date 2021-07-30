Türkgün Gazetesi'ne konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın dağılacağı söylentilerine tepki gösterdi.

"Cumhur İttifakı Türk Milletinin ittifakıdır. Camdan vazo değil ki çatlamaya müsait olsun" ifadelerini kullandı.

"Çılgın Türkler seferde"

Türkiye'nin Cumhur İttifakı'na ihtiyacı olduğunu belirten Bahçeli, kurulan ittifakın sadece bir seçim ittifakı olmadığını vurgulayarak, "Kimse boş hayale kapılmasın" dedi.

MHP lideri, Cumhur İttifakı'nın Türk milletini küresel bir güç haline getirecek 2053 ve 2071 vizyonunun altyapısını kuracağını ifade ederek, "Çılgın Türkler seferde. 2023'te cumhurun zaferini yaşayacağız" diye konuştu.