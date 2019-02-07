Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabı üzerinden Irak'ın kuzeyi Metina ve Zap bölgelerine hava harekatları düzenlendiğini duyurdu.

Harekatlar neticesinde terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Irak kuzeyi, Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi. pic.twitter.com/p3gyWuRinT — Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 7 Şubat 2019

Kaynak: TRT Haber