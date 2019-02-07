Türkiye ile ABD arasındaki görüşme trafiği hız kesmeden devam ediyor. İki ülke Ocak ayında Ankara, Şubat ayında Washington'da temaslarda bulundu. Görüşmelerin odak noktası ise Suriye gündemiydi.

Üst düzey bir ABD'li yetkili bu görüşme trafiğinin sıklığına dikkat çekerek diyalog sürecinin devam edeceği mesajını verdi.

"Türkiye ve ABD, Suriye konusunda aynı vizyonu paylaşıyor"

ABD'li yetkili "Verimli, yapıcı ve olumlu görüşmelerdi. Toplantılar ve diyaloglar devam edecek. Türkiye ve ABD Suriye, konusunda aynı vizyonu ve görüşü paylaşıyor. Bu vizyonda; terör örgütlerinin Türkiye’ye tehdit oluşturmadığı, istikrarlı ve demokratik kurallarla yönetilen bir Suriye var." dedi.

"Çekilme DEAŞ ile mücadelenin tamamlanması ile olacak"

Yetkili; ABD'nin Suriye çekilme kararında bir geri adım olmadığını belirtti, Münbiç yol haritasının ivme kazandığını "ABD, Suriye’den çekilecek bununla ilgili bir şüphe yok. Çekilme DEAŞ ile mücadelenin tamamlanması çerçevesinde olacak." diyerek vurguladı.

"Münbiç'te atılan adımlarda hızlanma var"

ABD'li yetkili, ABD ile Türkiye arasındaki Münbiç yol haritası ile ilgili de konuştu. Yetkili, "Türk hükümeti ile üzerinde anlaştığımız Münbiç yol haritasının uygulanması konusunda kararlıyız. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu haklı, Münbiç'te atılan adımlarda hızlanma var." dedi

"Suriye'nin kuzeyinde rejim güçleri olmamalı"

Ve Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölge. Üst düzey ABD'li yetkili, Türkiye ile ortak hareket ettiklerini belirterek, Suriye'nin kuzeyinde Rejim güçlerinin olmaması görüşünü paylaştıklarını ifade etti. Türkiye'nin güvenlik endişelerini karşılamak amacı ile güvenli bölge oluşturmak için sıkı çalışıldığını söyledi.

Kaynak: TRT Haber