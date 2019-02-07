Kerala Meclis Başkanı P Sreeramakrishnan, 16'ncı yüzyıla ait Misri Palli Camii'nin çökme riski nedeniyle bazı kısımlarının yıkılarak tekrar inşa edilmesine karar verilmesinden dolayı bölgeyi ziyaret etti.

Hint Komünist Partisinden Sreeramakrishnan, camiyle ilgili yapılması planlanan proje için yetkililerle görüşerek caminin yıkımını durduracak farklı bir öneri sundu.

"Cami bölgenin tarihi mirası için önemli"

Başkent Yeni Delhi'deki Jamia Millia İslamia Üniversitesinden sosyolog Habeebul Rahman, yaklaşık 500 yaşındaki caminin, dönemin teknolojisi ve mimarisiyle inşa edildiğini belirterek, caminin bölgenin tarihi mirası açısından oldukça önemli olduğuna işaret etti.

Sreeramakrishnan'ın danışmanı Yasir PV, Sreeramakrishnan'ın Hindistan Arkeolojik Araştırmalar Kurumu (ASI) yetkilileri ile görüştüğünü ve caminin yenilenmesiyle ilgili başka bir projenin kabul edildiğini söyledi.

Projeye göre, caminin şu anki yapısının korunarak yenileceğini ifade eden Yasir PV, caminin yenilenmesinin 50 bin doları bulacağının tahmin edildiğini aktardı.

"Ponnani, zengin bir tarihi mirasa sahip"

Sreeramakrishnan, Ponnani'nin zengin bir tarihi mirasa sahip olduğunu söyleyerek, bu değerlerin korunması gerektiğini vurguladı.

Hindistan'ın farklı kimliklerden insanları bir araya getirdiğini işaret eden Sreeramakrishnan, Hint olmanın bir bakıma toplumun her kesimiyle uyumlu olmak anlamına geldiğini ifade etti.

Ponnani'de yaklaşık 45 cami var.

Kaynak: AA