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Gündem
AA 02.05.2025 17:53

Irak'ın kuzeyinde teröristlerce kullanılan bir mağara imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde teröristlerin kullandığı bir mağaranın tespit edilerek imha edildiğini bildirdi.

Irak'ın kuzeyinde teröristlerce kullanılan bir mağara imha edildi

Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Irak'ın kuzeyinde arama tarama faaliyetlerinin aralıksız devam ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlerin kullandığı bir mağara tespit etti. Kullanılamaz hale getirilen mağarada teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi."

Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Mağarada 10 tabanca, 20 şarjör, 1 el telsizi, 75 silah üstü dürbün, 21 el dürbünü, 4 lazer işaretleyici, 76 nişangah, 150 silah monte hamili, 20 çatal ayak, 50 silah el kundağı, 50 silah dipçiği, 6 Dragunov keskin nişancı silahı şarjörü, 2 led ekran, 1 soğutucu, 1 fener, çeşitli sağlık malzemesi ve terör örgütüne ait doküman ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.

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