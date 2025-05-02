İstanbul Valisi Gül'den "sahte epilepsi nöbetiyle dilencilik" uyarısı

İstanbul Valisi Gül, sosyal medya hesabından "Dikkat! Bu Bir Dolandırıcılık Yöntemidir" başlığıyla yaptığı açıklamada, dilencilikte kullanılan sahte hastalık yöntemlerine karşı vatandaşları uyardı.

Vali Gül, paylaşımında, raporlu epilepsi hastalarının tüm ilaç giderlerinin devlet tarafından karşılandığını ve bu durumun eczacılar tarafından da bilindiğini belirtti.

Dilencilikle mücadelede en sık karşılaşılan yöntemlerden birinin sahte hastalık ve mağduriyet hikayeleri olduğunu vurgulayan Gül, "Toplu taşımada bayılan, çöp konteynerinin yanında çocuğuyla yemek yiyen gibi sahnelere kanıldıkça bu istismarların sonu gelmez." ifadelerini kullandı.

Toplumun huzuru ve güvenliği için vatandaşların dikkatli ve duyarlı olması gerektiğini belirten Gül, zekat ve sadakaların doğrudan tanınan ihtiyaç sahiplerine veya güvenilir kurumlara ulaştırılmasının önemini vurguladı.