TDT Aksakallar Konseyi Girne'de toplandı

Girne'de bir otelde düzenlenen toplantıya, TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, ev sahibi olarak KKTC Aksakalı İsmail Bozkurt, Azerbaycan Aksakalı Hasan Hasanov, Kazakistan Aksakalı İkram Adırbek, Kırgızistan Aksakalı Apas Dzhumagulov, Özbekistan Aksakalı Sadıkcan Turdiyev, TDT yetkilileri ve farklı kurum temsilcileri katıldı.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, toplantının KKTC'de yapılmasının ayrı manası olduğunu vurgulayarak, buranın Semerkant Zirvesi'nde TDT'nin gözlemci üyesi olduğunu söyledi.

KKTC'nin o zamandan beri teşkilat içerisinde gözlemci üye olarak faaliyetlerini sürdürdüğüne dikkati çeken Yıldırım, aynı zamanda havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e ev sahipliği yaptığını hatırlattı.

TEKNOFEST'in Türkiye'nin teknoloji, yapay zeka ve savunma sanayisi konusunda "nereden nereye geldiğini" açık şekilde gösterdiğine işaret eden Yıldırım, Aksakallar heyeti olarak dün bu etkinliğin açılışına katıldıklarını ve coşkuya ortak olduklarını aktardı.

Yıldırım, dün heyet olarak KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüştüklerini, burada hedefler ile projeleri değerlendirme imkanı bulduklarını dile getirdi.

Türk dünyasının ortak yolculuğu

Konsey Başkanı Yıldırım, "Bugün burada Türk dünyasının ortak yolculuğuna yeni bir güç ve ivme katmak için toplandık." ifadesini kullandı.

Yıldırım, Türk dünyasının daha da güçlenmesi, ekonomik entegrasyonun, sürdürülebilir kalkınmanın, dijital geleceğin önemine değinmek için "Herkes için güvenlik" temasıyla düzenlenen Bişkek Zirvesi'nde, Türk dünyasının 2040 vizyonunu gerçekleştirecek 16 farklı anlaşma ve kararların imzalandığını vurguladı.

Orta Koridor'un güçlendirilmesinin önemine işaret eden Yıldırım, Doğu ile Batı arasındaki ticaretin hangi yollardan gideceğinin önemli olduğunu, bu konuda zaman ve maliyet açısından Orta Koridor'un ön plana çıktığına dikkati çekti.

Binali Yıldırım, Orta Koridor'un tarihi öneminin de altını çizerek yolun geçmişte farklı isimlerle kullanıldığını ve Türk devletleri ailesindeki tüm ülkelerin güzergahta yer aldığı bilgisini paylaştı.

Refahın daha da artırılması ve Türk devletlerinin ekonomik entegrasyonunun güçlenmesinin Orta Koridor'un etkin kullanılmasından geçtiğini belirten Yıldırım, koridorun ayrıca Doğu-Batı hattındaki enerji güvenliğini de teminat altına alan bir güzergah olduğunu kaydetti.

Pazar etrafında yer alan TDT üyelerinin zengin doğal gaz ve hidrokarbon yataklarına sahip olduğunu hatırlatan Yıldırım, son yıllarda iklim değişikliğinin oluşturduğu olumsuzlukların gittikçe hissedilir hale geldiği değerlendirmesini yaptı.

Yıldırım, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda (COP) iklim değişikliğine yönelik hususların detaylıca ele alındığını söyledi.

TDT'nin 20-22 Mayıs'ta Gayriresmi Liderler Zirvesi'ni Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapacağını anımsatan Yıldırım, "Orada da bazı gelişmelere şahit olacağız. Özbekistan'ın Türk Kültür ve Miras Vakfına üyeliği, Türkmenistan'ın Türk Akademisi ve Türk Kültür Miras Vakfına gözlemci üyeliği gibi önemli kararları, Budapeşte gayriresmi zirvesinde almış olacağız." diye konuştu.

Yıldırım, Budapeşte'de yapılan 16. Aksakallar toplantısı ve bugünkü toplantıda alınacak kararların, ekimde Azerbaycan'da gerçekleştirilecek liderler zirvesinde, Türk dünyasının devlet liderlerine takdim edileceğini dile getirdi.

Ortak alfabe çalışmalarının da tamamlandığını hatırlatan Yıldırım, 34 harften oluşan ortak alfabenin hayata geçmesi için üye devletlere gerekli bildirimin yapıldığını ifade etti.

Yıldırım, bugün gündemde olan diğer konuların yanı sıra ortak Türk tarihinin tekrar kapsamlı şekilde ele alınması ve varoluş zamanından bugüne kadar tamamıyla bütün paydaşların kabul edebileceği ortak tarihin yazılmasının gelecek kuşaklara olan sorumluluğun bir gereği olduğunu aktardı.

Binali Yıldırım, "(Toplantı) Bu, özellikle son zamanlarda Kuzey Kıbrıs veya Güney Kıbrıs üzerinden teşkilatımıza ve üyelerimize yapılan tezviratlara da bugün Kuzey Kıbrıs'ta, Türk Devletleri Teşkilatının önemli bir organı aksakallar toplantısının yapılması, en güzel ve en açık cevabı." dedi.

Basına kapalı devam eden toplantıda, önceki toplantıların değerlendirilmesi, TDT'nin faaliyetleri, yeni yol haritaları, diğer toplantının yeri, ortak alfabe, ortak tarih ve düşük irtifa uydu altyapısı gibi konuların ele alınması öngörülüyor.

Aksakallar Konseyi, Kurucu Nahçıvan Anlaşması çerçevesinde Zirve ve Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndan sonra Teşkilatın 3. en üst düzey önemli organı. Bu organın 17. toplantısının KKTC'de yapılıyor olması oldukça önemli olarak değerlendiriliyor.